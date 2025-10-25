السبت 25 أكتوبر 2025
إيقاف تشغيل رحلات القطارات الإضافية من وإلى دسوق، اعرف الموعد

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد إيقاف القطارات الإضافية والتي تم تشغيلها بشكل استثنائي على خطوط طنطا دسوق يوم 31 من الشهر الجاري على أن تعود حركة القطارات على هذه الخطوط لسابق عهدها بنفس الجداول السابقة.

وسبق وقامت الهيئة القومية للسكك الحديدية  بإخطار هندسة وقطاع التشغيل بتشغيل رحلات جديدة على بعض الخطوط لخدمة الركاب على مدار الساعة وتقديم افضل خدمة لهم وذلك في إطار خطط النقل لتقديم أفضل خدمة للركاب.

 

تشغيل قطارات جديدة 

 

وجاءت هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تلبية احتياجات جمهور الركاب ومواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال الفترة الحالية، أعلنت الهيئة عن تشغيل استثنائى لبعض القطارات من وإلى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ خلال يومى الجمعة الموافق 24 و31 أكتوبر 2025، وهي قطار رقم ( 465 / 466 ) تحيا مصر طنطا / قلين / دسوق والعكس، وقطار رقم ( 632 / 633 ) تحيا مصر دسوق / البصيلى والعكس طبقًا لجداولها الحالية.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها على بذل الجهود من أجل راحة الركاب، كما تناشد جمهور المسافرين بالالتزام بتعليمات السلامة، والتوجه إلى المحطات قبل موعد السفر بوقت كافٍ لتجنب الازدحام ولتسهيل إجراءات الصعود إلى القطارات.

الجريدة الرسمية