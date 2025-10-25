إيقاف تشغيل رحلات القطارات الإضافية من وإلى دسوق، اعرف الموعد

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد إيقاف القطارات الإضافية والتي تم تشغيلها بشكل استثنائي على خطوط طنطا دسوق يوم 31 من الشهر الجاري على أن تعود حركة القطارات على هذه الخطوط لسابق عهدها بنفس الجداول السابقة.

وسبق وقامت الهيئة القومية للسكك الحديدية بإخطار هندسة وقطاع التشغيل بتشغيل رحلات جديدة على بعض الخطوط لخدمة الركاب على مدار الساعة وتقديم افضل خدمة لهم وذلك في إطار خطط النقل لتقديم أفضل خدمة للركاب.

تشغيل قطارات جديدة

وجاءت هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تلبية احتياجات جمهور الركاب ومواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال الفترة الحالية، أعلنت الهيئة عن تشغيل استثنائى لبعض القطارات من وإلى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ خلال يومى الجمعة الموافق 24 و31 أكتوبر 2025، وهي قطار رقم ( 465 / 466 ) تحيا مصر طنطا / قلين / دسوق والعكس، وقطار رقم ( 632 / 633 ) تحيا مصر دسوق / البصيلى والعكس طبقًا لجداولها الحالية.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها على بذل الجهود من أجل راحة الركاب، كما تناشد جمهور المسافرين بالالتزام بتعليمات السلامة، والتوجه إلى المحطات قبل موعد السفر بوقت كافٍ لتجنب الازدحام ولتسهيل إجراءات الصعود إلى القطارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.