تداول 41 ألف طن و608 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (9) سفن، وتم تداول (41000) طن بضائع و(608) شاحنات و(66) سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات (33000) طن بضائع و(330) شاحنة و(52) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (8000) طن بضائع و(278) شاحنة و(14) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة POS PROOK وعلى متنها 31 ألف طن ألمونيوم قادمة من الهند، كما استقبل الميناء بالأمس السفينة Alcudia Express وغادرت أربع سفن وهي وادى الكرنك، الحرية، Pelagos Express، Poseidon Express.

وشهد ميناء نويبع تداول (3800) طن بضائع و(240) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين، نيوعقبة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1034 راكبا بموانيها.

