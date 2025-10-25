الطرق والكباري تنفي تعرض كوبري محور كلابشة لأي أضرار وتؤكد: سليم بنسبة 100%

أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا إعلاميا نفت فيه ما تم تداوله في عدد من المواقع الإلكترونية بشان حدوث انهيار جزئي في كوبري فارس، نتيجة اصطدام إحدى البواخر بأحد قواعد الكوبري، وأكدت الهيئة في بيانها على الحقائق التالية:



1. الكوبري الذي تم الذي الاصطدام بأحد قواعده هو كوبري محور كلابشة على النيل

2. عدم حدوث اي أضرار للكوبري في أي جزء منه نتيجة الاصطدام

3. اللجنة الفنية التي وجه بتشكيلها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد قامت بتفقد ومعاينة موقع الاصطدام وافادت بعدم تأثر الكوبري بهذا الاصطدام وان الكوبري سليم تماما من الناحية الفنية بنسبة 100 %

تهيب الهيئة العامة للطرق والكباري بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من اخبار تخص الهيئة والحصول على المعلومات والاخبار من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.