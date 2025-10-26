أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (9) سفن، وتم تداول (55000) طن بضائع و(642) شاحنة و(121) سيارة، فيما شملت حركة الواردات (4000) طن بضائع و(373) شاحنة و(97) سيارة، وشملت حركة الصادرات (51000) طن بضائع و(269) شاحنة و(24) سيارة.

تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة HONG PU9 وعلى متنها 45 ألف طن فوسفات متجهة الى فيتنام والسفينة Alcudia Express، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى POS PROOK، Poseidon Express والحرية2.

وشهد ميناء نويبع تداول (3500) طن بضائع و(293) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين، نيوعقبة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1010 راكبا بموانيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.