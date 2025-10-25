السبت 25 أكتوبر 2025
تعديل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال أيام

 تستعد شركات المترو لتطبيق مواعيد التشغيل الجديدة الخاصة بالتوقيت الشتوي، وذلك بالتزامن مع بدء العمل رسميًا بـ التوقيت الشتوي الخميس المقبل، والمقرر تطبيقه اعتبارًا من صباح الجمعة الأولى من شهر نوفمبر، عقب تأخير الساعة 60 دقيقة في تمام منتصف ليل الخميس الأخير من أكتوبر.

ومن المنتظر أن تُعلن شركات المترو خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل المواعيد الجديدة، بما يضمن انتظام حركة القطارات وتسهيل تنقلات الركاب في مختلف الخطوط، مع التأكيد على جاهزية المحطات لاستقبال الركاب وفق التوقيت الجديد.

 

مواعيد القطارات بعد التوقيت الشتوي

 أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مواعيد جميع القطارات بما يتماشى مع تغيير الساعة، دون المساس بالرحلات الأساسية:

القطارات الصباحية: من 4:30 حتى 6:00 صباحًا.

القطارات المسائية: ممتدة حتى 11:00 مساءً.

القطارات المكيفة وقطارات النوم: ضبطت مواعيدها تلقائيًا وفق التوقيت الجديد.

ونصحت الهيئة الركاب بمراجعة التذاكر المحجوزة مسبقًا، حيث يتم تحديثها آليًا ليتوافق التوقيت الجديد مع جداول الرحلات.

