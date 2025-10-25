السبت 25 أكتوبر 2025
كامل الوزير يلتقي سفير المغرب لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

لقاء وزير الصناعة
لقاء وزير الصناعة والنقل مع سفير المغرب بالقاهرة

 استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، السفير محمد أيت وعلي، سفير المملكة المغربية بالقاهرة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والمغرب، إلى جانب مناقشة فرص التعاون المشترك في مجال النقل، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب.

وأكد الجانبان عمق الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والمغربي، وما يربط البلدين من أواصر أخوة ومصير مشترك، مؤكدين الحرص على استمرار التنسيق والتعاون بما يحقق مصالح البلدين ويعزز التكامل الاقتصادي العربي.

 

التعاون المصري المغربي

حيث أكد الوزير في بداية اللقاء أن العلاقات المصرية المغربية تمثل نموذجًا يُحتذى به في التكامل العربي والإفريقي، مشيرًا إلى أن مصر تنظر إلى التجربة المغربية في مجال صناعة السيارات بوصفها تجربة ناجحة تستحق التقدير، وأن التعاون في هذا المجال يمكن أن يشهد آفاقًا جديدة من خلال تبادل الخبرات الصناعية والتكنولوجية بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أن النمو الصناعي في المغرب وتطور منظومته الصناعية يوفران خبرات وشراكات يمكن الاستفادة منها في تطوير سلاسل التوريد المحلية ونقل المعرفة والتكنولوجيا الصناعية، مشيدًا بمستوى الصناعات الجوية في المملكة المغربية، حيث تمتلك المغرب تجربة متقدمة في تصنيع الطائرات ومكوناتها، مما جعلها من الدول الرائدة إقليميًا في هذه الصناعة.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحب بجميع الاستثمارات المغربية، وتحرص على توفير المناخ الداعم والمحفز للمستثمرين من الدول الشقيقة، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى بناء شراكات صناعية حقيقية تحقق التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة.

ومن جانبه أعرب  محمد ايت وعلي سفير المملكة المغربية بالقاهرة عن اعتزازه بعمق العلاقات بين البلدين، مشيدًا بما تشهده مصر من طفرة في مجالات البنية التحتية والصناعة والنقل، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

