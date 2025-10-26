المندوه الحسيني لأهالي كفر طهرمس: الأصوات هنا ليست للبيع أو الشراء (فيديو)

حرص أهالي كفر طهرمس على استقبال الدكتور حسام المندوه الحسيني، المرشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة عن محافظة الجيزة، في مشهد عكس حالة من التأييد الشعبي الكبير له.

استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (7) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (8) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (9) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (10) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (11) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (12) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (13) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (14) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (15) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (16) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (17) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (18) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (19) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (20) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (21)

استقبال حسام المندوه من أهالي كفر طهرمس

وشهدت المنطقة استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه، حيث أعرب الأهالي عن سعادتهم بزيارته، وبحضور والده الدكتور المندوه الحسيني، أمين الصندوق الأسبق بنادي الزمالك، مؤكدين دعمهم له خلال الانتخابات المقبلة.

كلمة الدكتور المندوه الحسيني لأهالي كفر طهرمس

وخلال كلمته أمام الأهالي، وجه الدكتور المندوه الحسيني خالص شكره وتقديره لأهالي كفر طهرمس، قائلًا: هنا التاريخ والبرلمان، ولو قدرت أبوس راس كل مواطن في كفر طهرمس هعمل كده".

وأضاف مؤكدًا اعتزازه بأبناء المنطقة: "هنا الأصوات التي لا تُباع ولا تُشترى، كفر طهرمس هي التاريخ، والصوت فيها يساوي 100 صوت".

حسام المندوه يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2025

وفي وقت سابق أعلن النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، عن تقدمه رسميًا بأوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، وذلك على المقعد الفردي ممثلًا عن حزب مستقبل وطن، وحصل على رمز "الكتاب" ورقم (1) في القائمة الفردية.

استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (22) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (23) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (24) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (25) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (26) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (27) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (28) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (2) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (3) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (4) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (5) استقبالًا حافلًا للدكتور المندوه (6)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.