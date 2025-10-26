الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: نقل مصابي حادث طريق "القاهرة - السويس" إلى مستشفيات بدر الجامعي والشروق

حادث تصادم طريق القاهرة
حادث تصادم طريق القاهرة السويس،فيتو

أعلنت هيئة الإسعاف الدفع بـ28 سيارة إسعاف مجهزة فور تلقي البلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بطريق القاهرة السويس.

 

وأفادت التقارير الأولية من موقع الحادث بنقل 38 مصابًا إلى مستشفى بدر الجامعي، بالإضافة إلى نقل 3 حالات إلى مستشفى الشروق، فيما أسفر الحادث عن وفاة مواطنَين اثنين، وجارٍ المتابعة.

الصحة: فحص 1.5 مليون طالب ابتدائي للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

وزير الصحة: مصر تتولى قيادة مشروع قرار عالمي لتعزيز التيقظ الدوائي الذكي

وأكدت الوزارة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات مدينتي بدر والشروق والمناطق المجاورة، مع تأهب فرق الدعم السريع لتقديم الخدمات الطبية الطارئة، والتأكيد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم من مختلف الفصائل، والمتابعة المستمرة من خلال غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانيميا والسمنة والتقزم الانيميا والسمنة الإسعاف تقديم الخدمات الطبية حادث تصادم بين عدد من السيارات طريق القاهرة السويس مدينتي بدر والشروق مستشفي بدر الجامعي

مواد متعلقة

هيئة الدواء تبحث مع وكالة الأدوية الإيطالية تعزيز التعاون المشترك

فاكسيرا تستضيف متدربين أفارقة لتعزيز مهارات إنتاج اللقاحات

الصحة: فحص 1.5 مليون طالب ابتدائي للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

رئيس هيئة الدواء يبحث مع نظيره السعودي آليات تعزيز التعاون الرقابي

وزير الصحة: مصر تتولى قيادة مشروع قرار عالمي لتعزيز التيقظ الدوائي الذكي

رئيس هيئة الدواء: نتحرك بخطى واثقة نحو ريادة إفريقية وعالمية

حملة «100 يوم صحة»: تقديم 138 مليونًا و946 ألف خدمة مجانية خلال 98 يومًا

أسباب زيادة آلام المفاصل في الشتاء ونصائح للتعامل معها

الأكثر قراءة

شاهد، أهداف مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

رفض التهجير والقرار مسؤولية، رسائل قوية من السيسي في احتفالية وطن السلام

السيسي يوقع على رسالة سلام من مصر إلى العالم

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

إعادة الحركة المرورية بطريق "القاهرة - السويس" بعد حادث مروع أسفر عن مصرع وإصابة العشرات

المندوه الحسيني لأهالي كفر طهرمس: الأصوات هنا ليست للبيع أو الشراء (فيديو)

بعد الظهور في حفل "وطن السلام"، محمد سلام يعلن عن مسلسله الجديد

هدف "خرافي" لـ صلاح، أهداف مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جمع الزيتون في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل صحية

الإفتاء توضح معنى كلمة «وُدًّا» في سورة مريم

حماية للمسلم من الإنس والجن، فضل المحافظة على أذكار المساء

المزيد
الجريدة الرسمية