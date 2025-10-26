الصحة: نقل مصابي حادث طريق "القاهرة - السويس" إلى مستشفيات بدر الجامعي والشروق

أعلنت هيئة الإسعاف الدفع بـ28 سيارة إسعاف مجهزة فور تلقي البلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بطريق القاهرة السويس.

وأفادت التقارير الأولية من موقع الحادث بنقل 38 مصابًا إلى مستشفى بدر الجامعي، بالإضافة إلى نقل 3 حالات إلى مستشفى الشروق، فيما أسفر الحادث عن وفاة مواطنَين اثنين، وجارٍ المتابعة.

وأكدت الوزارة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات مدينتي بدر والشروق والمناطق المجاورة، مع تأهب فرق الدعم السريع لتقديم الخدمات الطبية الطارئة، والتأكيد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم من مختلف الفصائل، والمتابعة المستمرة من خلال غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية.

