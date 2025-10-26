رئيس التصديري للدواء: لا يوجد أزمة في الدواء ونجحنا في سد 94% من احتياجات السوق المحلية

أكد الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، أن الحديث عن نواقص الأدوية يجب أن يكون في سياقه الصحيح، موضحًا أن وجود بعض الأصناف الناقصة لا يعني بالضرورة وجود أزمة، قائلًا: "الأزمة الحقيقية تبدأ فقط عندما يختفي الدواء الأصلي ومثائله من السوق".

نقص ملحوظ في الأدوية المستوردة

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن النقص الملحوظ يتركز في الأدوية المستوردة، لا سيما أدوية الأورام ومشتقات الدم، نظرًا لارتفاع أسعارها واعتمادها على تقنيات تصنيع معقدة مثل "البيوتكنولوجي".

وأوضح حافظ: "نجحنا في تقليل الفجوة في احتياجات السوق بنسبة تتراوح بين 93 و94%، بينما تمثل الـ6 إلى 7% المتبقية الأدوية الحيوية مرتفعة التكلفة".

مستحقات شركات الأدوية المستوردة

وأشار إلى أن منظومة الشراء الموحد واجهت بعض الإشكاليات في سداد مستحقات الشركات المستوردة، لكن تم التوصل إلى حلول بالتعاون مع الهيئة، مما ساهم في استقرار نسبي بسوق الدواء الحكومي.

ودعا رئيس المجلس التصديري الأطباء إلى تغيير ثقافة كتابة الروشتات الطبية، قائلًا: "أرجو من الزملاء الأطباء كتابة المادة الفعالة للدواء وليس الاسم التجاري، وترك مساحة للصيدلي لاختيار المثيل الأنسب للمريض".

وفيما يتعلق بالصادرات، كشف حافظ أن صادرات القطاع الدوائي حققت نموًا بنسبة 25% العام الماضي لتصل إلى مليار دولار، متوقعًا بلوغ 1.25 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وأضاف:"لدينا خطة طموحة قدمناها إلى رئيس مجلس الوزراء تستهدف رفع صادرات الدواء إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 25 و40%".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.