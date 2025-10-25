السبت 25 أكتوبر 2025
أخبار مصر

مجلس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه بناءً على الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تقرر أن يكون يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 إجازة رسمية في الدولة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.  

وحضر الاجتماع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف. 

ويهدف هذا الاجتماع إلى متابعة الاستعدادات الخاصة بتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، والتي ستكون واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية والسياحية في العالم.

وأوضح المستشار الحمصاني أن الإجازة الرسمية ستشمل العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. 

وتهدف الإجازة إلى تيسير تنظيم التحركات الخاصة بالوفود الأجنبية المشاركة في الحدث، حيث من المتوقع حضور عدد كبير من ملوك ورؤساء الدول وكبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف الحمصاني أن القرار يأتي كذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين المصريين لمتابعة فعاليات الاحتفالية، التي تترقبها الأنظار من مختلف الدول، وذلك في إطار تسليط الضوء على هذا الإنجاز التاريخي لمصر، والذي يمثل إضافة كبيرة للمشهد الثقافي والحضاري العالمي.

