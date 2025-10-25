هيئة الدواء تبحث مع وكالة الأدوية الإيطالية تعزيز التعاون المشترك

السبت 25 أكتوبر 2025
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من وكالة الأدوية الإيطالية (AIFA) برئاسة البروفيسور الدكتور روبرت نيستيكو، رئيس الوكالة، وذلك خلال مشاركته في قمة منظمة التحالف الدولي للسلطات الرقابية للأدوية (ICMRA) لعام 2025، المنعقدة في العاصمة الهولندية أمستردام خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر الجاري.

تعزيز القدرات المؤسسية والفنية لهيئة الدواء المصرية

 

شهد اللقاء مناقشات موسعة حول آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تسجيل وتراخيص التسويق، والرقابة على جودة الأدوية، والاختبارات المعملية، إلى جانب بحث فرص التعاون في دعم الأنشطة البحثية والابتكار العلمي في مجال الدواء.

 كما تناول الاجتماع سبل تعزيز القدرات المؤسسية والفنية لهيئة الدواء المصرية من خلال برامج التدريب وتبادل الخبراء مع وكالة (AIFA)، وإمكانية إطلاق مشروعات مشتركة لتطوير منظومة التجارب السريرية في مصر بما يتوافق مع أحدث المعايير والممارسات الدولية.

وأكد الجانبان أهمية التعاون في مجال التيقظ الدوائي وتطوير آليات الربط بين نظم المراقبة الدوائية لدى الجانبين، بما يسهم في تحقيق الاستجابة السريعة والفعالة لأي مستجدات تتعلق بسلامة استخدام الأدوية في الأسواق المحلية والإقليمية.

كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة مجالات التعاون الفني وبحث آليات ترسيخ أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية كلٌّ من الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتورة سندس محمد، مشرف ملف المنظمات بالإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي، ومن جانب وكالة الأدوية الإيطالية الدكتور أرماندو ماجريلي، رئيس مكتب البحوث المستقلة، والدكتور إنريكو كوستا، رئيس مكتب العلاقات المؤسسية الدولية، والدكتورة مارتا توما، مسؤولة السياسات الدولية.

جدير بالذكر أن إيطاليا تُعد من الدول الأوروبية الرائدة في مجالات التجارب الإكلينيكية، والتيقظ الدوائي، والتقييم العلمي للأدوية، حيث تمتلك وكالة (AIFA) منظومة رقابية متكاملة تجمع بين الكفاءة العلمية والقدرة التنظيمية العالية.

الصحة: فحص 1.5 مليون طالب ابتدائي للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

وزير الصحة: مصر تتولى قيادة مشروع قرار عالمي لتعزيز التيقظ الدوائي الذكي

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة لهيئة الدواء المصرية للارتقاء بالمنظومة التنظيمية الوطنية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وبما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الرقابة الدوائية على المستويين الإفريقي والإقليمي، وقادرة على بناء شراكات استراتيجية مؤثرة مع الهيئات المرجعية الأوروبية، في سبيل تحقيق الأمن الدوائي العالمي.

