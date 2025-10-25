رئيس هيئة الدواء يبحث مع نظيره السعودي آليات تعزيز التعاون الرقابي

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتورهشام الجضعي، الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وذلك على هامش قمة التحالف الدولي للسلطات الرقابية للأدوية لعام 2025، والمنعقدة بمدينة أمستردام فى هولندا.

بحث فرص توسيع مجالات التنسيق المشترك في الملفات التنظيمية الإقليمية

تناول اللقاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ آليات التعاون بين الجانبين في مجال الدواء، إلى جانب بحث فرص توسيع مجالات التنسيق المشترك في الملفات التنظيمية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أهمية التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي كأدوات داعمة للارتقاء بالمنظومة الرقابية على المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، بما يعزز من كفاءة الإجراءات التنظيمية ويدعم قدرة الهيئات الرقابية على الاستجابة السريعة للتطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الهيئات الرقابية العربية والدولية، بما يسهم في تطوير المنظومة التنظيمية للدواء، وتبادل الخبرات بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر في قطاع الدواء، لافتًا إلى أهمية استمرار التنسيق المشترك لدعم القدرات الرقابية وتعزيز التكامل العربي، وبما ينعكس إيجابًا على جودة وسلامة المنتجات الدوائية في المنطقة.

من جانبه، أعرب الدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، عن تقديره لعمق العلاقات التي تجمع بين الهيئتين، مؤكدًا أن هذا التعاون يُعد نموذجًا للتكامل العربي في مجال الرقابة على الدواء. كما شدد على حرص المملكة على تعزيز الشراكات الإقليمية وتبادل الخبرات مع الجهات التنظيمية الرائدة في المنطقة، وفي مقدمتها هيئة الدواء المصرية، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية والدوائية وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد الطرفان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، وأهمية البناء على هذا التعاون لتعزيز القدرات الرقابية، وتكثيف الجهود لدعم التكامل العربي في مجال الدواء، خاصة في ظل ما تمتلكه المملكة من منظومة تنظيمية متقدمة تُعد من بين الأبرز في المنطقة.

حضر اللقاء من جانب الهيئة المصرية، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتورة سندس محمد، مشرف ملف المنظمات بالإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي.

ومن الجانب السعودي، الدكتور عادل الحرف، نائب الرئيس لقطاع الأدوية، وآلاء سندي، مساعدة الرئيس التنفيذي للشؤون التنفيذية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية الهادفة إلى تعزيز الشراكات الدولية وتطوير السياسات التنظيمية، ودعم تنافسية الصناعة الدوائية المصرية في الأسواق العالمية.

كما يعكس هذا التوجه حرص الهيئة على ترسيخ مكانتها كجهة رقابية رائدة إقليميًا، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 من خلال تطوير المنظومة الدوائية وتعزيز التعاون مع مختلف الهيئات الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.