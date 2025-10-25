السبت 25 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الصحة: فحص 1.5 مليون طالب ابتدائي للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

وزارة الصحة
وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و532 ألفًا و609 طلاب، بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 5 اكتوبر 2025 وحتى اليوم، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب. 

فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألف مدرسة حكومية وخاصة، مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة طوال العام الدراسي بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تسليم هؤلاء الطلاب «كارت متابعة» يحتوي على بياناتهم الخاصة

ومن جانبه قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب «كارت متابعة» يحتوي على بياناتهم الخاصة، لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن عدد الفرق الطبية المشاركة في المبادرة بلغ 2000 فريق، تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.

وزير الصحة: مصر تتولى قيادة مشروع قرار عالمي لتعزيز التيقظ الدوائي الذكي

استشاري تغذية يقدم روشتة لأفضل وجبة غداء للحفاظ على الصحة

وأكد «سمير» أن جميع مهام المبادرة تتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن «106» بالإضافة إلى الخط الساخن «105» للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

الجريدة الرسمية