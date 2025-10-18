الأحد 19 أكتوبر 2025
برايتون يفوز علي نيوكاسل 1/2 في الدوري الإنجليزي

برايتون
برايتون

خسر فريق نيوكاسل يونايتد أمام نظيره برايتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت علي ملعب فالمر، في الجولة الثامنة  في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل داني ويلبيك هدفي فريق برايتون في الدقيقة 41 و84، وجاء هدف نيوكاسيل الوحيد في الدقيقة 76 بأقدام لاعبة فولتميد.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

وانطلقت مباراة نيوكاسل يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت في الجولة الثامنة في تمام الخامسة مساء، حيث استضاف ملعب فالمر مواجهة اليوم بين نيوكاسل يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول ترتيب نيوكاسل يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

وبتلك النتيجة يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد برايتون في المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

