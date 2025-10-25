السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بطاقة حمراء لـ جراديشار.. تعادل سلبي بين الأهلي وإيجل نوار بعد مرور 20 دقيقة

جراديشار
جراديشار

يتعادل النادي الأهلي مع نظيره إيجل نوار البوروندي، بعد مرور 20 دقيقة من المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء مباشرة في وجه جراديشار، في الدقيقة 16 بعد التحام مع مدافع  إيجل نوار البوروندي.

تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

حراسة المرمى: مصطفى شوبير 

الدفاع: عمر كمال وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام وكوكا

الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومروان عطية 

الهجوم: أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وجراديشار 

ويجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي كل من: سيحا، ياسر إبراهيم، مصطفي العش، أفشة، تريزيجيه، محمد هاني، أشرف بن شرقي، وزيزو ومحمد شكري.

مباراة الأهلي وإيجل نوار

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف تحقيق الفوز وتأكيد تفوقه، بعدما نجح في حسم مباراة الذهاب خارج الديار بهدف نظيف، ليضع قدما في دور المجموعات من البطولة.

في المقابل، يسعى فريق إيجل نوار إلى تقديم أداء قوي ومحاولة تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل أمام الأهلي، أملا في قلب الطاولة وخطف بطاقة التأهل من القاهرة

قائمة الأهلي أمام إيجل نوار

وضمت قائمة الأهلي 20 لاعبًا هم: محمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي ايجل نوار الأهلي أمام إيجل نوار دوري أبطال أفريقيا بطولة دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

أول تعليق من مدرب زمالك 2009 بعد الفوز على الأهلي بعقر داره

الدوري الممتاز، غزل المحلة يتعادل سلبيا أمام حرس الحدود

الأهلي يخسر على ملعبه أمام الزمالك بثلاثية في دوري الجمهورية 2009

الدوري الممتاز، شوط أول سلبي بين غزل المحلة وحرس الحدود

بعد هجومهم عليه، جون إدوارد يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة أحمد شريف وتطورات الحالة الصحية لأحمد ربيع

أول قرار من فيريرا بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات بالكونفدرالية

فيريرا: غير سعيد بأداء الزمالك والجماهير لا تدرك نصف ما نتعرض له

الأكثر قراءة

دوري الأبطال، نتيجة مباراة الأهلي وإيجل نوار بعد مرور 30 دقيقة

الدوري الألماني، تعادل سلبي بين بوروسيا دورتموند وكولن في الشوط الأول

الدوري السعودي، تعادل الشباب وضمك 1-1 في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد

وفقا للقانون، تعرف على المدة المتبقية للعمل بنظام التوقيت الصيفي

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتعادل مع سندرلاند 1/1 في الشوط الأول

السيسي يشهد احتفالية وطن السلام بدار الأوبرا في العاصمة الجديدة

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حماية للمسلم من الإنس والجن، فضل المحافظة على أذكار المساء

الأوقاف تعلن موضوعي خطبة الجمعة القادمة: "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى" وأخلاقيات التعامل مع السائحين

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

المزيد
الجريدة الرسمية