أول قرار من فيريرا بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات بالكونفدرالية

 قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مواصلة التدريبات صباح غدٍ السبت على ستاد الكلية الحربية، بعد الفوز على ديكيداها الصومالي في إياب دورالـ32 للكونفدرالية. 

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم  الخميس 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأهل نادي الزمالك لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 من البطولة على ستاد السلام.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الأول للزمالك في مرمى ديكيداها الصومالي بالدقيقة 39 من علامة الجزاء.

و أهدر محمد السيد لاعب الزمالك ركلة جزاء في الدقيقة 64.

 وكان فريق الزمالك  فاز على ديكيداها بسداسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأكد تأهل الأبيض لدور المجموعات بنتيجة 7-0 في مجموع المباراتين.

تشكيل الزمالك أمام ديكيداها

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – أحمد شريف.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايج وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

فيريرا: غير سعيد بأداء الزمالك والجماهير لا تدرك نصف ما نتعرض له

جماهير الزمالك: "جون إدوارد ارفع إيدك جمهور الزمالك هو سيدك" (فيديو)

قائمة الزمالك أمام ديكيداها

وضمت قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

 

