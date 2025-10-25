الدوري الممتاز، غزل المحلة يتعادل سلبيا أمام حرس الحدود

تعادل فريق غزل المحلة مع نظيره حرس الحدود، سلبيا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية، في افتتاح الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة أمام حرس الحدود

في حراسة المرمى: عامر عامر.

في خط الدفاع: أحمد العش ومحمد عبد الغني وبودي ويحيى زكريا.

في خط الوسط: عموري ومعاذ عبد السلام وموري توريه وسعيدي كيبو.

في خط الهجوم: رشاد العرفاوي ومحمود صلاح.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: النفراوي وبسام وليد وأحمد عتمان ومحمود مجدي ومصطفى أوفا وعماد ميهوب، ورحيم شوماري وأشرف مجدي وأحمد جمال.

تشكيل حرس الحدود ضد غزل المحلة

في حراسة المرمى: محمود الزنفلي

في خط الدفاع: معتز محمد - إبراهيم عبد الحكيم - مؤمن عوض

في خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد أشرف روقا - محمد مجلي - محمود أوكا - محمد الدغيمي

في خط الهجوم: محمد حمدي زكي - محمد النجيلي

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمرو شعبان - محمود البدري - محمد جابر - يوسف مرعي - عمرو جمال - أحمد الشيخ - يوسف عاطف - أحمد نايل - محمد مصطفى

موقف غزل المحلة وحرس الحدود في الدوري

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 9 مباريات وتعرض للهزيمة فى مباراة وحيدة فقط.

بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها والهزيمة فى 5 مباريات.

وأدار مباراة غزل المحلة وحرس الحدود طاقم حكام مكون من محمود دسوقى حكمًا للساحة، الدولى محمد مجدى سليمان وعمرو جمعة مساعدين، عمرو عابدين حكمًا رابعًا، خالد الغندور وجبل السيد تقنية الفيديو.

قائمة غزل المحلة لمباراة حرس الحدود

شهدت قائمة غزل المحلة أمام حرس الحدود غياب كل من الثنائي أحمد شوشة وعبداللطيف جريندو، بسبب الإيقاف.

وجاءت قائمة غزل المحلة لمباراة حرس الحدود، كالتالي:

حراس المرمى: عامر عامر، وأحمد الفنراوي، وأحمد العربي.

خط الدفاع: أحمد العش، ومحمد عبدالغني، وعبدالرحمن بودي، ويحيى زكريا، ومصطفى أوفا، ورحيم شوماري، وأحمد جمال، وبسام وليد، وعبدالرحيم عموري.

خط الوسط: محمود نبيل، ومحمود مجدي، ومعاذ عبدالسلام، وأحمد عتمان، وموري توريه.

خط الهجوم: رشاد العرفاوي، وآلادي سوليمون، ومحمود صلاح، وسعيدي كيبو، وأشرف مجدي، وعماد ميهوب.

