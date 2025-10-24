فيريرا: غير سعيد بأداء الزمالك والجماهير لا تدرك نصف ما نتعرض له

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه استطاع تحقيق الفوز اليوم في لقاء ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ولكنه غير راضٍ عن الأداء الذي قدمه الفريق في المباراة.

وتابع في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" بعد الشوط الأول لم أكن سعيدًا بالأداء والنتيجة، وكنت أتمنى تغيير الأداء في الشوط الثاني، ونتيجة مباراة الذهاب قد تكون عاملًا مؤثرًا في الأداء والنتيجة خلال لقاء اليوم".

وواصل:" الجماهير لا تدرك نصف ما نتعرض له بشكل يومي في النادي ولست سعيدًا بالهتاف ضد لاعب عمره ١٩ عامًا يقدم كل ما لديه يوميًا في التدريبات، والأمور لم تكن سهلة.

وأضاف يانيك فيريرا قائلًا:" فكرنا خلال هذه المباراة في منح كل لاعب يفتقد المشاركة الحصول على فرصة ومنح بعض اللاعبين الراحة، بجانب الدفع بلاعبين عائدين من الإصابة في جزء من المباراة".

وتابع المدير الفني:" محمود جهاد ونبيل دونجا ومحمد شحاتة لم يتواجدوا في المباراة بسبب عدم مشاركتهم في التدريبات لوقتٍ كافٍ، بجانب إصابة أحمد ربيع".

وواصل:"عبد الله السعيد يشارك بالتدريج بعد العودة من الإصابة، وأحمد حمدي قدم مباراة رائعة في لقاء الذهاب،ومن الطبيعي أن يتم الدفع اليوم بمحمد السيد وسيف جعفر لأنه أمر منطقي وليس خطأ كما يرى البعض".

وأضاف المدير الفني:"قرار تسديد محمد السيد لركلة الجزاء، لأننا كنا نود أن ندعمه في ظل الهتافات ضده".

وتحدث فيريرا عن إهدار الفرص قائلًا:" نصنع الفرص بشكل كبير ونصل للمرمى ويتبقى الفاعلية الأكبر على مرمى المنافس وهو ما يحتاج عمل أكبر".

وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسدادسية دون رد.

وتأهل نادي الزمالك لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية، بعد الفوزعلى ديكيداها الصومالي بهدف دون رد، في إياب دور الـ32 من البطولة على ستاد السلام.

وكان فريق الزمالك قد فاز على ديكيداها بسداسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأكد تأهل الأبيض لدور المجموعات بنتيجة 7-0 في مجموع المباراتين.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الأول للزمالك في مرمى ديكيداها الصومالي بالدقيقة 39 من علامة الجزاء.

وأهدر محمد السيد لاعب الزمالك ركلة جزاء في الدقيقة 64.

تشكيل الزمالك أمام ديكيداها

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – أحمد شريف.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايج وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

قائمة الزمالك أمام ديكيداها

وضمت قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

