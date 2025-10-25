ترامب يدرس تخفيض الرسوم الجمركية على البرازيل

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض الرسوم الجمركية على البرازيل "في حال توفر الظروف المناسبة"، حسبما قال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، بينما كان متوجها إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية.

من جانبه، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع ترامب، وذلك في تصريحات له في كوالالمبور.

وأضاف للصحفيين: "الأمر كله يعتمد على الحوار، وأنا أعمل بتفاؤل بأننا سنتمكن من إيجاد حل".

الرسوم الجمركية على البرازيل

ورفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على معظم وارداتهامن السلع البرازيلية من 10 % إلى 50% في أوائل أغسطس.

وقال ترامب حينها إن هذه الخطوة تأتي ردا على ما وصفها بأنها "حملة شعواء" تستهدف الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

