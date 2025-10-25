السبت 25 أكتوبر 2025
حوادث

إخماد حريق اندلع في منزل بقرية أبو دياب غرب دشنا

حريق منزل
حريق منزل

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا اليوم السبت من إخماد حريق نشب في حوش منزل بقرية أبو دياب غرب التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، دون وقوع  خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا  بنشوب حريق في حوش منزل ملك المواطن علي. إ. ع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارة إطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

أسفر الحريق عن بعض الخسائر المادية والتلفيات في المخلفات الزراعية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتولي التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الحادث.

الجريدة الرسمية