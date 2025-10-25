إخماد حريق اندلع في منزل بقرية أبو دياب غرب دشنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا اليوم السبت من إخماد حريق نشب في حوش منزل بقرية أبو دياب غرب التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب حريق في حوش منزل ملك المواطن علي. إ. ع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارة إطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

أسفر الحريق عن بعض الخسائر المادية والتلفيات في المخلفات الزراعية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتولي التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الحادث.

