السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 86 متهمًا في قضية الانضمام لـ جماعة إرهابية إلى 14 ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 86 متهمًا في القضية رقم 7347 لسنة 2025 جنايات النزهة، إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل، وذلك لسماع مرافعة النيابة العامة.

الحبس سنتين لعاطل بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة سلاح أبيض في حلوان

المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة حيازة مخدرات بحلوان

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

تفاصيل القضية

بحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول حتى السادس والعشرين تولّوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، مع علمهم بأغراضها، فضلًا عن اتهام بعضهم بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب ودعم أنشطة الجماعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة بدر جنايات النزهة الإرهاب جماعة إرهابية تمويل الارهاب مرافعة النيابة محاكم الإرهاب قضايا أمن الدولة مصر

مواد متعلقة

الحبس سنتين لعاطل بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة سلاح أبيض في حلوان

المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة حيازة مخدرات بحلوان

السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لعاطل بتهمة الهجرة غير الشرعية

كاميرات المراقبة كشفته، تجديد حبس عاطل متهم بسرقة مخزن أدوات كهربائية بالساحل

صدمه وفر هاربا، تجديد حبس قائد ميكروباص متهم بدهس عامل في الشروق

30 أكتوبر، بدء محاكمة عاطل بتهمة سرقة متاجر في مدينة نصر

أموال ومشغولات ذهبية، 9 نوفمبر أولى جلسات محاكمة خادمة بتهمة سرقة شقة بالنزهة

إخلاء سبيل فتاة حاولت التخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتعادل مع سندرلاند 1/1 في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

شعبة الذهب توضح سيناريوهات أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية يشيد بدور مصر في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق مصر – الإسكندرية الزراعي

بعد هجومهم عليه، جون إدوارد يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعلن موضوعي خطبة الجمعة القادمة: "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى" وأخلاقيات التعامل مع السائحين

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

تفسير حلم الشجار مع الخال في المنام وعلاقته بوجود خلافات ومشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية