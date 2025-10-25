تأجيل محاكمة 86 متهمًا في قضية الانضمام لـ جماعة إرهابية إلى 14 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 86 متهمًا في القضية رقم 7347 لسنة 2025 جنايات النزهة، إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل، وذلك لسماع مرافعة النيابة العامة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

تفاصيل القضية

بحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول حتى السادس والعشرين تولّوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، مع علمهم بأغراضها، فضلًا عن اتهام بعضهم بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب ودعم أنشطة الجماعة.

