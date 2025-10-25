السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

صدمه وفر هاربا، تجديد حبس قائد ميكروباص متهم بدهس عامل في الشروق

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق تجديد حبس قائد سيارة ميكروباص متهم بدهس عامل أثناء عبوره الطريق في مدينة الشروق مما أسفر عن مصرعه، 15  يوما على ذمة التحقيق. 


وتبين من تحليل المعمل الكيماوي لدماء المتهم إيجابية العينات وأنه يتعاطى مخدر الحشيش.

 

حادث تصادم بالشروق 
 

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفٍ بأحد الطرق بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه أثناء عبور عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل الطريق، اصطدمت به سيارة مجهولة، ما أدى إلى إصابته ووفاته في الحال، بينما فر السائق هاربًا.

وبتكثيف الجهود، تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة الميكروباص المتسببة في الحادث وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه فر من موقع الحادث خشية التعرض للمساءلة القانونية.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنح الشروق محكمة جنح الشروق قسم شرطة الشروق قسم شرطة الساحل حادث تصادم بالشروق اخبار الحوادث اليوم اخبار الحوادث

مواد متعلقة

القبض على سائق دهس طفلا في المعادي

القبض على الملاكم المتهم في حادث دهس أسرة بيفرلي هيلز
ads

الأكثر قراءة

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

حضنتها زي بنتي، نص أقوال سائق تحرش بطالبة في المعادي

قبل لقاء الليلة، أرقام رائعة لـ محمد صلاح أمام برينتفورد

الشيوخ يعقد 3 جلسات لتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها غدا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

اللاعب يغيب عن الجلسة، جنايات الجيزة تبدأ محاكمة رمضان صبحي في قضية التزوير

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

خدمات

المزيد

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تكسب العامل بصورة شخصية من وظيفته؟ الإفتاء تحذر من الرشوة المحرمة

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية