السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل فتاة حاولت التخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام

النيابة العامة، فيتو
 أمرت نيابة السلام بإخلاء سبيل فتاة حاولت التخلص من حياتها بعد تناولها عددا من حبات دواء دفعة واحدة، مما أدى إلى إصابتها بحالة إعياء حاد بقصد التخلص من حياتها، بعد مرورها بأزمة نفسية بسبب فسخ خطبتها قبل أسبوعين، بدائرة قسم شرطة السلام. 

وكشف التقرير الطبي للفتاة أنها أصيبت بحالة تسمم، وتم عمل غسيل معدة لها وترقد الآن في المستشفى تحت الملاحظة الطبية.

وتحقق قوات المباحث حول الواقعة من خلال فريق بحث للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.


وكان قسم شرطة السلام أول تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بتعرض فتاة لحالة إعياء شديدة داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة السلام.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن ورجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل المصابة. 

