30 أكتوبر، بدء محاكمة عاطل بتهمة سرقة متاجر في مدينة نصر

محكمة، فيتو
حددت  محكمة جنايات القاهرة 30 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة"، ونفذ 4 عمليات بمدينة نصر.


سرقة المتاجر بمدينة نصر
 وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة القسم، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهته اعترف بارتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتسليم المسروقات إلى أصحابها واستدعائهم لإجراء مواجهة قانونية مع المتهم. 

