المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة حيازة مخدرات بحلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة حيازة الحشيش المخدر والهيدرو والاستروكس بمنطقة حلوان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ضبط بحيازتهما نصف كيلو حشيش و3 قطع من الهيدرو وأكياس كبيرة الحجم بها مخدر  الاستروكس.

وكان قسم شرطة حلوان تلقي معلومات تفيد بقيام شخصين بحيازة المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية وبتقتيشهما عثر بحيازتهما علي نصف كيلو حشيش و3 قطع من الهيدرو وأكياس كبيرة الحجم بها مخدر  الاستروكس وميزان حساس.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الربح والاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجريدة الرسمية