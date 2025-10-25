السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لعاطل بتهمة الهجرة غير الشرعية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه بتهمة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية خارج البلاد دون التصريح بالسفر إلى الخارج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات بقيام عاطل بأخذ مبالغ مالية من الشباب مقابل  السفر دون تصريح، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية القاهرة من القبض المتهم، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتفه محمول بفحصه تبين احتوائه على مايؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة الاتجار في البشر القاهرة

مواد متعلقة

البرلمان الأوروبي يشيد بجهود مصر في وقف الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

الشيوخ يعقد 3 جلسات لتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها غدا

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

مستعدون للوقوف مع إخواننا المصريين، ملياردير إماراتي: مصر لها فضل كبير على دول الخليج (فيديو)

طلاب يتلقون الدروس فوق سطح أحد المباني ومحافظ الشرقية يتدخل (صور)

أبرز طلبات دفاع المتهمين في أولى جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

خدمات

المزيد

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرز 10 معلومات عن مسجد إبراهيم الدسوقي في ذكرى مولده

حكم تكسب العامل بصورة شخصية من وظيفته؟ الإفتاء تحذر من الرشوة المحرمة

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية