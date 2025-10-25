السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لعاطل بتهمة الهجرة غير الشرعية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه بتهمة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية خارج البلاد دون التصريح بالسفر إلى الخارج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات بقيام عاطل بأخذ مبالغ مالية من الشباب مقابل السفر دون تصريح، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية القاهرة من القبض المتهم، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتفه محمول بفحصه تبين احتوائه على مايؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

