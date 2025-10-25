التشكيل الرسمي لمباراة الشباب وضمك في الدوري السعودي

الدوري السعودي، أعلن الإسباني إيمانول ألجواسيل المدير الفني لـ الشباب السعودي، وأرماندو إيفانجليستا المدير الفني لـ ضمك تشكيل المواجهة التي تجمع الفريقين بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

تشكيل الشباب أمام ضمك

يدخل فريق الشباب السعودي مباراته أمام ضمك في الدوري السعودي بتشكيل مكون من:

تشكيل الشباب أمام ضمنك، فيتو

تشكيل ضمك أمام الشباب

ويدخل ضمك السعودي مواجهة الشباب، بتشكيل يضم كل من:

تشكيل ضمك أمام الشباب، فيتو

موعد مباراة الشباب ضد ضمك

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الشباب وضمك في الدوري السعودي، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 5:55 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 6:55 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب وضمك

تردد قناة ثمانية

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

