رياضة

بمشاركة كوكا، الاتفاق يهزم ضمك بثلاثية في الدوري السعودي

الاتفاق وضمد
الاتفاق وضمد

نجح فريق الاتفاق الذي يلعب له المهاجم المصري احمد حسن كوكا في تحقيق فوز ثمين على مضيفه ضمك بنتيجة 3-1، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

الاتفاق يهزم ضمك

ونجح ضمك في تسجيل هدف عبر فلنتين فادا في الدقيقة 29، لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبعد دقائق فقط، عوّض الاتفاق ذلك بتسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 38 عن طريق فلنتين فادا نفسه، بعدما سدد كرة قوية من داخل المنطقة عجز الحارس عن إيقافها.

ولم يدم تفوق الاتفاق طويلًا، حيث عاد ضمك سريعًا عبر خالد الغنام الذي أدرك التعادل في الدقيقة 40 بتسديدة من عرضية أرضية قادمة من الجهة اليمنى.

وفي الشوط الثاني واصل الغنام تألقه، مضيفًا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 57 بالطريقة نفسها تقريبًا.

وأكمل النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم الثلاثية في الدقيقة 65، بعدما استثمر تمريرة رائعة من خالد الغنام، ليؤكد تفوق الاتفاق ويحسم النقاط الثلاث لصالح فريقه.

