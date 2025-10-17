السبت 18 أكتوبر 2025
تعادل مثير بين الأهلي والشباب في الدوري السعودي

اقتنص فريق الشباب تعادلا مثيرا أمام مضيفه الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-0، في الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي.

 

تعادل الأهلي والشباب

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 15، ليتقدم لتنفيذها اللاعب الإنجليزي ايفان توني ويسجلها بنجاح في مرمى الشباب، معلنا عن الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وسجل الشباب هدفا في الدقيقة 21، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ليستمر تقدم الأهلي.

وتلقى لاعب الشباب محمد الشويرخ بطاقة حمراء في الدقيقة 75، لتزداد المعاناة ويكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

وفي الدقيقة 87، تمكن اللاعب جوش براونهيل من تسجيل هدف التعادل لفريق الشباب.

