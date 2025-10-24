السبت 25 أكتوبر 2025
الهلال يفوز على الاتحاد 2-0 في كلاسيكو الدوري السعودي

الدوري السعودي، فاز الهلال على الاتحاد بهدفين دون رد، في مباراة الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب «الإنماء» معقل فريق الاتحاد بمدينة جدة.

وسجل هدف التقدم لصالح الهلال اللاعب دومبيا لاعب الاتحاد بالخطأ في مرماه

ثم أضاف سيزار الهدف الثاني لصالح الهلال في الشوط الثاني.

تشكيل الهلال لمباراة الاتحاد

حراسة المرمى: بونو.

خط الدفاع: اليامي، تمبكتي، كوليبالي، هرنانديز.

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم، سيزار، نونيز.

تشكيل الاتحاد لمباراة الهلال

حراسة المرمى: حامد الشنقيطي.

خط الدفاع: الجيلدان، الموسى، دانيلو، ميتاج.

خط الوسط: كانتي، فابينيو، دومبيا، حسام عوار.

خط الهجوم: كريم  بنزيما، ديابي.

ترتيب اتحاد جدة والهلال في جدول الدوري السعودي

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة مقابل 10 نقاط لصالح اتحاد جدة الذي يحتل المركز 7 في الجدول.

الجريدة الرسمية