بعد تصريحات محامي المتهم، والدة صغير الإسماعيلية تفعل هشتاجا تطالب فيه بالقصاص من قاتل ابنها

أطلقت مروة قاسم والدة ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، عبر صفحتها الشخصية بالتواصل الاجتماعي، هشتاجا يحمل شعار "الإعدام_لقاتل_محمد_طفل_المنشار"، تطالب بالقصاص من قاتل ابنها، وذلك عقب التصريحات الأخيرة التي صرح بها أحمد حمد محامي قاتل الإسماعيلية الصغير.

تعاطف الأهالى وانتقادات لمحامي القاتل

وتعاطف أهالى محافظة الإسماعيلية مع والدة الطفل محمد أحمد محمد مصطفى ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، حيث فعل المئات من أهالى الإسماعيلية الهشتاج عبر التواصل الاجتماعي، كما وجه الأهالى انتقادات حادة لمحامي القاتل وذلك عقب إعلانه الرسمي بالدفاع عنه عبر وسائل الإعلام.



تصريحات محامي قاتل الإسماعيلية الصغير

وكان قد قال أحمد حمد محامي "يوسف أيمن" المتهم في واقعة قتل زميله في المدرسة وتقطيع جثمانه إلى أجزاء بمنشار كهربائي، وإلقاء جثمانه بأماكن عدة بمنطقة "بحيرة الصيادين" وكارفور بالإسماعيلية، خلال تصريحات أنه أطلع واستمع إلى أقوال المتهم حول الواقعة..

حيث نشبت مشادة كلامية بين يوسف ومحمد داخل منزل المتهم بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية...بسبب ذكر والدته التي تركت والده وتزوجت بعمه، مما دفعهما إلى الشجار فقام المجني عليه بضربة بقطر ثم قام المتهم بضربة فوق رأسه، حتى فقد الوعي، وحاول المتهم إفاقه المجني عليه ولكنه كان قد فارق الحياة.

طريقة التخلص من الجثمان

وأكمل محامي قاتل الإسماعيلية الصغير، أن المتهم فور تأكده من وفاة زميله أعد العدة وعزم على التخلص من الجثمان على طريقة إحدى المسلسلات الأمريكية الشهيرة، حيث قام بإحضار أدوات عدة وأكياس بلاستيكية واسترتش ومنشار كهربائي وجر الجثة إلى الحمام وقام بتقطيعها إلى أجزاء فوق الأكياس بعد أن خطط لكل ذلك بدقة، ثم قام بتقسيم أجزاء الجثة على الأكياس.

رحلة التخلص من الجثمان سيرا على الأقدام



وبدأ في رحلة التخلص منها حيث حمل الأكياس بيده وفي حقيبة المدرسة وبدأ فى رحلة السير من منزله في "المحطة الجديدة" حتى منطقة بحيرة الصيادين وكارفور والتي تبلغ مسيرة 4 كيلو متر ذهابا وإيابا، فقام بالتخلص من جزئين بمبنى مهجور بمنطقة "التبة"، وأخرين تخلص منهم في منطقة مهجورة خلف محطة وقود سيارات بجانب كارفور، وآخرين القا بهما في منطقة بحيرة الصيادين.

ولم يكتف بذلك فحسب بل قام على حد زعمه خلال ما ذكره بالتحقيقات بالأكل من جثمان المجني عليه بعد طهيه..

وأشار المحامي أحمد حمد أنه بعد الإطلاع على تلك الأقوال الخاصة بالمتهم والتي كانت متضاربه مما دفعت النيابة إلى اعادة تمثيل الجريمة بمسرحها وكذا زعم المتهم بالأكل من جثمان ضحيته طلب عرض المتهم على الطب النفسي للتأكد من صحة قواه العقلية.

وأشار أحمد حمد المحامي أن والد المتهم لم يشارك في ارتكاب الجريمة، ولكن تم تجديد حبسه لأنه تستر على الجريمة حيث علم بها ولم يقم بابلاغ السلطات مما يعد تسترا...

