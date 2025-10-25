40 صورة لعروض ديفيليه مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

رصدت عدسة "فيتو" عددا من الصور التي توضح كيف أبدعت الفرق العربية والأجنبية المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية بديفيلية المهرجان، والذى أقيم بقلب مدينة الإسماعيلية.

تفاعل جمهور الإسماعيلية مع عروض الديفيلية

وتفاعل جمهور الإسماعيلية مع عروض الفرق المشاركة في المهرجان، والذين ارتدوا الأزياء زاهية الألوان التي تعبر عن ثقافتهم في مشهد بديع وسط أنغام مختلفة، للتعانق الحضارات والثقافات على أرض الإسماعيلية عروس القناة.

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

وأقيمت فعاليات الديفيليه أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، وذلك بمشاركة 25 فرقة عربية وأجنبية، حيث تتزامن احتفالات اليوبيل الفضي للمهرجان مع الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية.

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

افتتاح المهرجان اليوم

فيما تقام فاعليات حفل الافتتاح في الثامنة من مساء اليوم السبت في محافظة الإسماعيلية وحديدا بالمسرح الروماني بالطريق الدائري.

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

وصول عدد من الفرق المشاركة بالمهرجان

وكانت عدد من الفرق الأجنبية المشاركة في الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وصلت إلى مقر إقامة الفرق بالقرية الأولمبية.

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

وتشمل الفرق المشاركة كل من رومانيا، وفلسطين، إندونيسيا، سيرلانكا، الهند، تونس، المغرب، الجزائر، غينيا كونكرى، لبنان،بولندا، وأوزبكستان.



ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

و أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته ال 25 عن بوستر المهرجان لهذا العام، والذى يقام وسط اهتمام كبير من كافة وسائل الإعلام.

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

محافظة الإسماعيلية تستعد لإقامة المهرجان

وكانت قد أنهت محافظة الاسماعيلية كافة استعداداتها لانطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبيةفي دورته ال خامسة والعشرين (اليوبيل الفضي) بمشاركة عدد من الدول الأجنبية والفرق المصرية المتميزة.

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

موعد إقامة المهرجان

ويقام المهرجان خلال الفترة من 24 إلى 30 من شهر أكتوبر الجارى وسط أجواء متميزة.



ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ديفلية مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.