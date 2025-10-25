اليوم، انطلاق حفل افتتاح دورة اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

يشهد المسرح الروماني في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت حفل افتتاح الدورة الـ 25 “اليوبيل الفضي” لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية.



ديلفيه مبهر بمشاركة ٢٥ فرقة من ١٣ دولة

العالم يرقص في الإسماعيلية عاصمة الفنون والثقافة



يقام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية خلال الفترة من 24 وحتى 30 من شهر أكتوبر الجارى، تحت رعاية وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية.



وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، أمس الجمعة، قد شهد انطلاق (الديفيليه) الخاص بالدورة أولى الخامسة والعشرين (اليوبيل الفضي) بشارع محمد علي (الشارع الأشهر بمحافظة الإسماعيلية) وأمام ديوان عام المحافظة القديم.

أبرز الحضور خلال الديفيلية

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، اللواء خالد اللبان مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة، المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، الكاتب محمد ناصف نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، الفنان ماهر كمال مستشار المحافظ للفنون والثقافة ومدير المهرجان، شيرين عبد الوهاب مدير عام الثقافة، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية.

أزياء زاهية وأنغام من مختلف القارات

وتحولت شوارع الإسماعيلية إلى مسرح مفتوح، حيث قدمت ٢٥ فرقة فنونها الشعبية والتراثية، منها ١٢ فرقة أجنبية وعربية و١٣ فرقة مصرية، عرضًا استعراضيًا ضخمًا بالملابس الفلكلورية التقليدية.

تفاعل الجمهور مع العروض

وتفاعل الجمهور بالهتاف والتصفيق مع العروض، والتي تمثل ثقافات شعوب العالم مثل رومانيا، الهند، الجزائر، فلسطين، لبنان، بولندا، أوزبكستان، الأردن، اندونيسيا، سريلانكا، غينيا كونكري وتونس و٩ فرق تابعة لهيئة قصور الثقافة وهم: حلايب، الشرقية، الحرية السكندرية، أسيوط، الإسماعيلية، الوادي الجديد، المنيا، أسوان، والتنورة التراثية، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس"، و"فرقة القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، ومشاركة فرقتي رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للبيت الفني للفنون الشعبية، والاستعراضية في مشهد يؤكد ارتباط أهالي الإسماعيلية العميق بهذا المهرجان، الذي يحمل لهم ذكريات ممتدة عبر ربع قرن منذ انطلاقه كأحد أبرز الفعاليات الفنية والثقافية في مصر والعالم، ليؤكد أن محافظة الإسماعيلية كانت ولازالت قبلة للفنون وعاصمة للثقافة والإبداع.

ورحب محافظ الإسماعيلية بضيوف الإسماعيلية الكرام من مصر ومختلف دول العالم، مؤكدًا أن هذا الحدث أصبح علامة مضيئة في سجل الفنون والثقافة المصرية.



وأكد "أكرم" أنه على مدار ربع قرن، ظل هذا المهرجان رسالة سلام وتواصل إنساني يجمع بين الشعوب على أرض عروس القناة ويؤكد أن الفنون لغة قادرة على تجاوز الحدود والاختلافات لترسم لوحة من المحبة والتعايش والتنوع الثقافي.

مضيفًا «نحتفل اليوم بالفن وبقدرة الثقافة على بناء الجسور بين الشعوب؛ فالإسماعيلية بتاريخها العريق وموقعها الفريد، تفتح ذراعيها اليوم لتستقبل فرقًا تمثل حضارات العالم، تقدم تراثها وإبداعها في صورة تجسد روح الإنسانية المشتركة».

ويمهد هذا "الديفيليه" الطريق لحفل الافتتاح الرسمي للمهرجان غدًا السبت ٢٥ أكتوبر على المسرح الروماني في تمام الساعة الثامنة مساءً، لتستمر العروض حتى ختام المهرجان في الثلاثين من أكتوبر الجاري.

يأتي هذا الحدث الثقافي الضخم، بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد القومي للإسماعيلية، ليؤكد مكانة المدينة كـ "حاضنة الأمم" على خريطة الفنون الدولية.

ويقام مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

وتنفذ فعاليات المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، مدير المهرجان الفنان ماهر كمال، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية وإدارة السياحة برئاسة أشرف سليمان وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وعلى هامش المهرجان يقام العديد من الفعاليات منها ندوات علمية متخصصة حول "الفنون الشعبية بين الذاكرة الثقافية وآفاق المستقبل" ومعرض للحرف البيئية.



