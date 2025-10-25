تحصين 8062 رأسًا من الأغنام والماعز ضد الطاعون بالإسماعيلية ( صور )

أنهت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، أعمال حملة تحصين مكثفة للثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة (الأغنام والماعز) والذي جرى تنفيذه خلال الفترة من ١١ إلى ٢٣ أكتوبر الجاري.

أعمال حملة التحصين

و أكد الدكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن تحصين ٨٠٦٢ رأسًا من الأغنام والماعز من إجمالي ١١٩٨٠ رأسًا وفقًا لحصر عام ٢٠٢٤، بنسبة تغطية بلغت ٦٧.٣٠٪.

إدارة الإرشاد البيطري تواصل الندوات التوعوية

من جهة أخرى، واصلت إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية جهودها التوعوية، وذلك من خلال تنظيم ندوة توعوية بمركز طب أسرة الكيلو ٢.

جانب من الندوة، فيتو

تناولت خلالها مرض السعار، وأعراضه وخطورته وطرق الوقاية منه وكيفية التصرف عند التعرض للعقر، بالإضافة إلى التوعية حول اختيار اللحوم السليمة وأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية وأنواع الأختام والأمر.

جانب من حملة التحصين، فيتو

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات كل من الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ودكتور حامد موسى الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للعمل على الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها.

ومن جهة أخرى كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نتائج أعمال خطة الرصد الإكلينيكي النشط خلال شهر أغسطس الماضي، والتي شملت أكثر من 8 آلاف زيارة للمزارع والمنازل والأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية: إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الرصد والمتابعة الميدانية في المزارع والتربية المنزلية بالقرى، بالإضافة إلى أسواق الحيوانات، ضمن خطة الوزارة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.

رفع كفاءة منظومة الإنذار المبكر للحد من انتشار الأمراض الوبائية

وأشار "الأقنص" إلى أن الهيئة وضعت خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة الإنذار المبكر للحد من انتشار الأمراض الوبائية، عبر المتابعة الدورية للوضع الصحي للحيوانات والكشف المبكر عن أي مؤشرات لظهور أمراض، مما يدعم إجراءات الاستجابة السريعة والفعّالة عند رصد بؤر مرضية، ويعزز من جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة.

وأوضح "الأقنص" أن فرق الترصد الوبائي للأمراض قامت خلال أغسطس الماضي بزيارة نحو 1,254 قرية، تضمنت 8,336 زيارة للمزارع والمنازل، بالإضافة إلى 40 زيارة لأسواق الحيوانات.

كما شملت أعمال التقصي مناظرة أعداد كبيرة من الحيوانات والطيور، حيث تم فحص: 78,038 رأس أبقار، 43,684 رأس جاموس، و46,600 رأس أغنام، فضلا عن 42,303 رأس ماعز، و1,994 رأس جمال، إضافة إلى 5,112 رأس دواب، و292,661 من الدواجن.

