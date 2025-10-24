محافظ الإسماعيلية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد الإسماعيلي

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد النادي الإسماعيلي نطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال لقاء المحافظ بلاعبي الإسماعيلي

وجاء ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، الدكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، كابتن أحمد العجوز رئيس قطاع كرة القدم بالنادي الإسماعيلي، وأعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ولفيف من قيادات مديرية أوقاف الإسماعيلية، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

جانب من اللقاء، فيتو

وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الدكتور ربيع أبو غازي مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية، والتي تحدث خلالها عن "البيئةُ هيَ الرحمُ الثانِي والأمُّ الكُبرَى"، وعن أخلاق رسول الله ﷺ.

وعقب انتهاء شعائر الصلاة، التقى المحافظ بالجهاز الفني ولاعبي النادي الإسماعيلي، مقدما لهم التهنئة على فوز الفريق الاخير بالدوري العام أمام فريق حرس الحدود، مؤكدًا على متابعته المستمرة لمباريات الفريق.

جانب من صلاة الجمعة، فيتو

جانب من صلاة الجمعة، فيتو

و أضاف "أكرم"، اثق بكم جهاز فني ولاعبين، انكم قادرون على تخطي تلك المرحلة الصعبة من مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز، والنادي الإسماعيلي يستحق أن يكون في مكانه أفضل بكثير، متمنيًا التوفيق للفريق فى المباراتين القادمتين أمام فاركو وكهرباء الإسماعيلية وحصد ال٦ نقاط وإسعاد كافة مواطني الإسماعيلية.

جانب من صلاة الجمعة، فيتو

محافظ الإسماعيلية يتفقد النادي الإسماعيلي

تلي ذلك جولة تفقدية لمحافظ الاسماعيلية بصالة الألعاب الرياضية "جيم اللاعبين"، قاعة الاجتماعات، المطعم، والمطبخ الخاص بفندق اللاعبين.

و خلال جولته وجه محافظ الإسماعيلية، بصيانة ورفع كفاءة ٢ سيارة خاصة بالنادي الإسماعيلي، بالحملة الميكانيكية الخاصة بمحافظة الإسماعيلية.

كما وجه بتسخير كافة إمكانيات القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، لخدمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من ملاعب وصالة الألعاب الرياضية "الجيم" وملحقاتها "جاكوزي – سبا – سونا"، بالإضافة للإقامة وإقامة معسكرات الفريق بالجناح الفندقي الذي تم رفع كفاءته مؤخرا بالقرية الأولمبية.

و فى ختام زيارته للنادي الإسماعيلي، أكد محافظ الإسماعيلية على توجيه كافة أوجه الدعم المتاحة للجهاز التنفيذي بمحافظة الإسماعيلية لخدمة النادي الإسماعيلي، مع التوجيه بتطوير ورفع كفاءة المطبخ والمطعم الخاص بفندق اللاعبين بالنادي.

