مصير أحمد الشناوي من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العرب

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقطر، في ديسمبر المقبل، مصير أحمد الشناوي، من التواجد ضمن قائمة الفراعنة النهائية المشاركة في البطولة، خاصة بعد تعارض مواعيدها مع مباراة بيراميدز في بطولة كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال. 

أحمد الشناوي يشارك في كأس العرب

وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، اتفق مع مسئولي بيراميدز على تقليص عدد لاعبي الفريق السماوي في القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس العرب، إلا أنه تم التوافق بين الطرفين على مشاركة أحمد الشناوي مع منتخب مصر خاصة أنه الحارس الأساسي، على أن ينضم لبعثة بيراميدز في قطر قبل مباراة الفريق أمام الفائز من بطلي أمريكا الجنوبية والكونكاكاف يوم 13 ديسمبر بالدوحة.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

ويبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب الموريتاني أو الكويتي يوم 2 ديسمبر 2025. ثم مع منتخب الإمارات يوم 6 ديسمبر 2025، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الأردن يوم 9 ديسمبر 2025.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق انطلاقة قوية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة أن المجموعة تضم منافسين بارزين يمتلكون خبرة في البطولات العربية والقارية

طولان يجتمع بمسئولي بيراميدز

فيما، عقد حلمى طولان المدير الفني لـ منتخب مصر المشارك في كأس العرب، جلسة ودية أمس الخميس، مع مسئولي الفريق الأول بنادي بيراميدز، من أجل التنسيق معهم بشأن انضمام لاعبي الفريق السماوي، لصفوف منتخب مصر الثاني، خلال مشاركته في بطولة كأس العرب في الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر المقبلين في دولة قطر، خاصة أنها تتعارض مع مباراتي بيراميدز في بطولة كأس العالم للأندية الإنتركونتيننتال.

الجريدة الرسمية