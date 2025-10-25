ذعر في قرية ميت يزيد بالغربية بعد هجوم كلب على الأهالي وإصابة 3 أشخاص

شهدت قرية ميت يزيد التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، واقعة قيام كلب ضال بمهاجمة عدد من الأهالي وعقر 3 أشخاص ما تسبب في إصابتهم بجروح متفرقة.

وأكد أهالي القرية أن الكلب الضال هاجم المارة في أحد شوارع القرية بشكل مفاجئ مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، وسارع المواطنين بنقل المصابين إلى مستشفى السنطة المركزي لتلقي العلاج اللازم وتلقي المصل المضاد للسعار.

فيما انتقل المسؤولون بالوحدة المحلية والصحة البيطرية إلى موقع الحادث، وتم شن حملة لملاحقة الكلب والتعامل معه حرصًا على سلامة المواطنين.

