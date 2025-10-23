أمن الغربية يستجيب لاستغاثة سيدة مريضة وينقلها للمستشفى

استجابت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بشكل فوري لاستغاثة إحدى السيدات المقيمات بدائرة قسم شرطة ثانِ طنطا، والتي طلبت المساعدة في نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، نظرًا لعدم قدرتها على الحركة.

أمن الغربية يساعد سيدة مريضة ونقلها للمستشفى

وعلى الفور، تحركت القوات الأمنية إلى محل إقامة السيدة، وتم إنزالها بمعرفتهم ونقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقد أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية وتعاملها الإنساني الراقي مع الحالة، مؤكدين أن هذه الاستجابة تعكس حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم الإنساني للمواطنين بجانب دورها الأمني.

