الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب وإصابة شخصين ٱخرين في حادث بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي

مصرع شاب وإصابة ٱخرين
مصرع شاب وإصابة ٱخرين في حادث بطريق طنطا – كفر الشيخ الدولي

شهد طريق طنطا – كفر الشيخ الدولي بالقرب من مدخل مول طنطا الجديد حادثًا مروعًا منذ قليل إثر تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكي ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 2 آخرين بإصابات خطيرة.

محافظ الغربية: توفير سبل الراحة لزوار احتفالات مولد السيد البدوى

أنوسة كوتة تكشف تفاصيل جديدة عن حادث سيرك طنطا (فيديو)

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث وعلى الفور انتقلت قوات المرور والإسعاف إلى موقع البلاغ.

 وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي والمصابين لتلقي العلاج اللازم.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق كما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

أنوسة كوتة تكشف تفاصيل جديدة عن حادث سيرك طنطا (فيديو)

محافظ الغربية: توفير سبل الراحة لزوار احتفالات مولد السيد البدوى

طنطا تبدأ تجهيزات مولد السيد البدوي، نصب الخيام ورفع درجات الاستعداد

مصرع صاحب مصنع خزف صعقًا بالكهرباء في الغربية

الأكثر قراءة

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

ميسي يقود منتخب الأرجنتين لاكتساح بورتو ريكو وديا بسداسية نظيفة (فيديو)

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية