مصرع شاب وإصابة شخصين ٱخرين في حادث بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي

شهد طريق طنطا – كفر الشيخ الدولي بالقرب من مدخل مول طنطا الجديد حادثًا مروعًا منذ قليل إثر تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكي ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 2 آخرين بإصابات خطيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث وعلى الفور انتقلت قوات المرور والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي والمصابين لتلقي العلاج اللازم.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق كما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

