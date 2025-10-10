هيثم الحريري: مجلس النواب الأخير افتقد دوره الرقابي والتشريعي

أكد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب الأسبق، أن تقدمه بأوراق ترشحه لـانتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى عن دائرة محرم بك بالإسكندرية باسم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، سببه أن مجلس النواب الأخير افتقد دوره الرقابى والتشريعى، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يفرز المجلس القادم نوابًا تؤدى هذا الدور.

المواطن المصرى الذى يعانى بشكل كبير

وأضاف الحريرى فى تصريح لفيتو، أن هناك دافع آخر لترشحه للانتخابات المقبلة، وهو أن المواطن المصرى الذى يعانى بشكل كبير من عدم وجود المجالس المحلية لأكثر من 20 عاما، وبالتالى الشارع يحتاج لنواب لحل هذه المشكلات، خاصة وأن هناك محافظين لديهم الاستعداد ويحتاجون لمساعدة النواب.

أولويات برنامجي الانتخابي

وقال الحريرى: “برنامجى يعتمد على مجموعة من الأولويات يأتي على رأسها التعليم والصحة والزراعة والصناعة والسياحة وهذه الأساسيات لبناء أى دولة، خاصة وأن الحكومة ليس لديها رغبة جادة فى تطوير التعليم والصحة بعد أن طالت الخصخصة كل شيء”.

يذكر أن النائب السابق هيثم الحريري كان قد تقدم أمس الخميس بأوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، عن دائرة محرم بك وكرموز ومينا البصل واللبان بمحافظة الإسكندرية.

وترشح الحريري ممثلًا عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحصل على الرمز الانتخابي "النافذة".

المستندات المطلوبة مع طلب الترشح لانتخابات مجلس النواب

١ - بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك، ومرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس ٦٤.

٢ - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

3- بيان ما إذا كان طالب الترشح مستقلًا أو حزبيًا، فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.

4- إقرار ذمة مالية لطالب الترشح والزوجة وأولاده القصر.

5 - الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

٦ - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.

7- إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

8-شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.

۹ - شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

