بعد إعلان الكشف النهائي للمرشحين، آخر موعد للتنازل في انتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب،فيتو

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لاستكمال مراحل الجدول الزمني في انتخابات مجلس النواب، وذلك بعدما تم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين، بعد انتهاء المدة المخصصة لمحاكم القضاء الإداري للفصل في الطعون المقدمة على طلبات الترشيح في انتخابات مجلس النواب، والتى بدأت وفقا الجدول الزمنى يوم 19 أكتوبر

الهيئة الوطنية للانتخابات 

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات، والذي يتضمن عدد كبير من المراحل الخاصة بإعداد كشوف المرشحين وفترة الدعاية الانتخابية وإجراء التصويت الانتخابي حتى إعلان النتيجة النهائية.

كما حددت الجدول الزمني للانتخابات،  آخر موعد للتنازل 25 أكتوبر، وتنشر التنازلات فى الجريدة الرسمية 26 أكتوبر.

 

الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى

وبدأت الدعاية الانتخابية يوم 23 أكتوبر، على يبدأ الصمت الانتخابي 6 نوفمبر.

وتجرى الانتخابات في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى.

على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الأولى خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، ويكون أقصى موعد 20 نوفمبر، وتفصل الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

ويبدأ الصمت لجولة الإعادة فى 30 نوفمبر، على أن تجرى الإعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر، والداخل 3 و4 ديسمبر، وتعلن نتيجة الإعادة 11 ديسمبر.

وبالنسبة للمرحلة الثانية تبدأ فترة الدعاية الانتخابية 6 نوفمبر، ويكون الصمت يوم 20 نوفمبر.

تجرى الانتخابات فى الخارج 21  و22 نوفمبر، وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

الطعون للمرحلة الثانية

وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.

وتجرى جولة الإعادة فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر، وفى الداخل يومى 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح يوم 8 أكتوبر وحتى يوم 15 أكتوبر، تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير ينتهى الساعة 12 ظهرا، على أن يعلن كشف قائمة بأسماء المرشحين، وتنشر بالأخبار والجمهورية غدا 16 أكتوبر.

