قبل انطلاقها رسميا، هؤلاء ممنوعون من التصويت في انتخابات مجلس النواب

أكد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أن المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات واجب وطني لكل مصري ومصرية بلغوا 18 عامًا، إلا أن هناك فئات مستثناة قانونًا من هذا الحق أثناء فترة معينة من خدمتهم.



ونصّت المادة الرابعة من القانون على أن كل من بلغ السن القانونية للانتخاب له الحق في مباشرة الحقوق السياسية بنفسه، وتشمل:

الإدلاء بالصوت في الاستفتاءات العامة التي ينص عليها الدستور

انتخاب رئيس الجمهورية.

انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

اختيار أعضاء المجالس المحلية.



من هم المستثنون من التصويت؟

رغم شمول النص لجميع المواطنين، فإن القانون أعفى ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من أداء هذا الواجب طوال مدة خدمتهم، سواء في القوات المسلحة الرئيسية أو الفرعية أو الإضافية، وكذلك في هيئة الشرطة.



القاعدة والاستثناء



ويأتي هذا الاستثناء لضمان الحياد الكامل للمؤسستين العسكرية والشرطية، وإبعادهم عن التجاذبات السياسية، بما يعزز نزاهة العملية الديمقراطية ويحمي المؤسسات السيادية من التسييس.



تنظيم خاص للانتخابات



وأكد القانون أن تنظيم إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان والمجالس المحلية يتم وفقًا لقوانين خاصة تصدر في هذا الشأن، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص ومراعاة خصوصية كل استحقاق انتخابي.



