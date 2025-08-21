عضو بلجنة الأمراض السارية: عدم انضباط السكر وراء 50% من حالات الاعتلال الكلوي

قال الدكتور محمود جبالي، عضو لجنة الأمراض السارية بوزارة الصحة، إن 50% من نسبة الاعتلال الكلوي في مصر يرجع إلي مرض السكر وعدم انضباط المرض، جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الثاني، الذي نظمته جمعة صعيد مصر للسكر بالاشتراك مع اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية، اليوم الخميس.

الجديد في أمراض الكلي

وأضاف جبالي، أن المؤتمر ناقش التحديات والجديد في أمراض السكر في مصر والدول العربية، وهذا المؤتمر استكمالا للمبادرة الرئيسية التي بدأت عام 2017 للاكتشاف المبكر لأمراض السكري والاعتلال الكلوي، ونتج عن المبادرة الاكتشاف المبكر لأمراض الكلي وتقليل المخاطر التي يتعرض لها مريض السكر والصغط.

وكان الدكتور أحمد السبعاوي المنسق العام للمؤتمر، قال أن المؤتمر يستهدف تنمية مهارات الأطباء من وزارة الصحة والرعاية الأساسية والرعاية الصحية والطب العلاجي وأطباء التأمين الصحي، لافتا إلي أن عدد مرضي السكر في مصر بلغ 13 مليون بناءعلي آخر إحصائيات الاتحاد الدولي للسكر، وأن نصفهم لا يعلمون بإصابتهم بالمرض، بينما يعاني من 30 إلي 40% من مشاكل في الكلي والقلب.

