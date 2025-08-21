الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عضو بلجنة الأمراض السارية: عدم انضباط السكر وراء 50% من حالات الاعتلال الكلوي

مؤتمر، فيتو
مؤتمر، فيتو

قال الدكتور محمود جبالي، عضو لجنة الأمراض السارية بوزارة الصحة، إن 50% من نسبة الاعتلال الكلوي في مصر يرجع إلي مرض السكر وعدم انضباط  المرض، جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الثاني، الذي نظمته جمعة صعيد مصر للسكر بالاشتراك مع اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية، اليوم الخميس.

الجديد في أمراض الكلي

وأضاف جبالي، أن المؤتمر ناقش التحديات والجديد في أمراض السكر في مصر والدول العربية، وهذا المؤتمر استكمالا للمبادرة الرئيسية التي بدأت عام 2017 للاكتشاف المبكر لأمراض السكري والاعتلال الكلوي، ونتج عن المبادرة الاكتشاف المبكر لأمراض الكلي وتقليل المخاطر التي يتعرض لها مريض السكر والصغط.

منسق مؤتمر السكر الثاني: 13 مليون مصري مصابون بالمرض ونصفهم لا يعلمون

تعديل محاور المرور بمدينة الفيوم لتسهيل الحركة

وكان الدكتور أحمد السبعاوي المنسق العام للمؤتمر، قال أن المؤتمر يستهدف تنمية مهارات الأطباء من وزارة الصحة والرعاية الأساسية والرعاية الصحية والطب العلاجي وأطباء التأمين الصحي، لافتا إلي أن عدد مرضي السكر في مصر بلغ 13 مليون بناءعلي آخر إحصائيات الاتحاد الدولي للسكر، وأن نصفهم لا يعلمون بإصابتهم بالمرض، بينما يعاني من 30 إلي 40% من مشاكل في الكلي والقلب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السكر الاكتشاف المبكر الامراض غير السارية الرعاية الصحية اللجنة القومية لمكافحة الامراض بوزارة الصحة

مواد متعلقة

"الاكتشاف المبكر لمرض السكر" ندوة توعوية بجامعة دمنهور (صور)

كشف حساب 100 مليون صحة بسوهاج خلال أكتوبر

النزلات المعوية والبرد والإنفلونزا، أمراض الشتاء المنتشرة وأسبابها وطرق الوقاية منها

دعاء ليلة الجمعة، دعاء شامل وجامع للخيرات

بزيادة 25%، أسعار توريد قصب وبنجر السكر في موسم 2025

سماع دوي انفجارات في الكرمل وفي حيفا وخليجها

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يستهدف كل من يتحرك في جباليا حتى فرق الإسعاف

استشهاد 73 فلسطينيا وإصابة العشرات في مجزرة إسرائيلية جديدة على بيت لاهيا بغزة (فيديو)

الأكثر قراءة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

السيسي يصل السعودية وبن سلمان في مقدمة مستقبليه

وزير الخارجية الروسي يكشف شرط بوتين للقاء زيلينسكي

بالزي الصعيدي، شيخ الأزهر يشارك التلاميذ فرحتهم خلال إطلاق بيت الزكاة حملة "إلى المدرسة"

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

خدمات

المزيد

الأحمر بـ130 جنيها، تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

الروص يرتفع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

علي جمعة: نحن في عصر اشتدت فيه الظلمات ونحتاج إلى طاقة النور

تفسير حلم أكل السكر فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads