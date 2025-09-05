الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استقرار أسعار الدواجن في محافظة الفيوم اليوم الجمعة 5-9-2025

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

شهدت أسواق الدواجن في الفيوم، استقرارا في  الأسعار، وتراوحت أسعار الفراخ البلدى الهجبن، إنتاج المزارع ما بين 115 و125 جنيها، أما الفراخ البلدي "بيور" ما بين 130 و135 جنيها،  وتراوحت أسعار الفراخ  البيضاء،  إنتاج المزارع ما بين  70 و75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعارالفراخ البيضاء تربية بيتي  ما بين 75 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 60 و65 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها،   وسجلت أسعار البط المولر ما بين 85، و95 جنيها للكيلو، والبط المولر تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80  و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلي 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 155 و170 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

أما أسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ  سعر كيلو البانيه 170  و 175 جنيها ، وفي السوبر ماركت 180 جنيه،  وكيلو الأوراك ما بين 80 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 85 جنيها، كيلو صدور بالعظم 120 جنيها، كيلو الدبابيس110 جنبها، كيلو شيش طاووق 165 جنيها، كيلو حمام كداب 120 جنيه، كيلو كبدة صافى 120  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 175 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 175 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 175 جنيها، كيلو الأجنحة 50 جنيها، كيلو الهياكل 35 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 330 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

حالة الطقس غدا السبت 6-9-2025 في محافظة الفيوم

الصحة تزود مستشفى الفيوم العام بأجهزة تشخيصية حديثة لأمراض القلب والمخ

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حدة، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسعار الدواجن اليوم الجمعة اسعار الفراخ البيضاء اسعار الفراخ البلدي الدواجن اليوم الجمعة

مواد متعلقة

استقرار أسعار الدواجن في محافظة الفيوم أول أيام شهر رمضان

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 25-2-205 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 24-2-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12-2-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم السبت 8-2-2025 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن اليوم الخميس 30-1-2025 في محافظة الفيوم

تراجعت 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14-1-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في محافظة الفيوم

الأكثر قراءة

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

3 قرارات جمهورية مهمة ورسائل طمأنة من السيسي للمصريين

غينيا تفوز على الصومال بثلاثية في تصفيات كأس العالم

محمد عبد الجليل يكتب: "الو قسم الشرطة.. كاتي بتموت"، بلاغ طفلة واهتمام مأمور لإنقاذ قطة!، الاحتجاز استمر 48 ساعة، رجال الأمن تعاملوا مع الموقف بإنسانية

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

إيران: احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل وارد وسط تصاعد التوترات الإقليمية

يدعم قرار خفض الفائدة، الاقتصاد الأمريكي يضيف 22 ألف وظيفة خلال أغسطس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

يتجاوز نصف مليار يورو.. ميركاتو تاريخي لليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفريج الهم واستجابة الدعاء، فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

ما حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads