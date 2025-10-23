الهيئة الوطنية للانتخابات تدرج اسم المرشح المحبوس بالفيوم ضمن الكشوف النهائية

أدرجت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم مصطفى الخطيب مرشح الفيوم المحبوس احتياطيا منذ ساعات على ذمة التحقيق في قضية ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، ضمن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر الفيوم.

حكاية المرشح المحبوس

وكانت قد قررت النيابة العامة بمحافظة الفيوم، حبس المرشح لانتخابات مجلس النواب، 4 أيام على ذمة التحقيق، لممارسته مهنة طبيب تجميل، بدون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، وبدأت الواقعة عندما شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، حملة على المراكز الطبية غير المرخصة، وأغلقت مركزا للتجميل بمدينة الفيوم، وتحفظت على الأدوية الموجودة بالمركز، وحررت مخالفة لمدير المركز الذي لا يحمل تصريح لمزاولة المهنة، وتبين أنه مرشح لانتخابات مجلس النواب بدائرة مركز وبندر الفيوم، وأحيل إلى الأجهزة الأمنية التي استكملت الإجراءات القانونية وإحالة المحضر إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم ، عقب انتهاء فترة تلقي الطعون والفصل فيها، استعدادًا لإجراء الانتخابات أوائل شهر نوفمبر المقبل، وضمت كشوف بندر ومركز الفيوم اسم وصفة ورمز المرشح المحبوس.

