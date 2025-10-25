تفاصيل عرض برشلونة لضم نجم أتلتيكو مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يستعد لتقديم عرض ضخم من أجل التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات المقبلة.

عرض برشلونة لضم نجم أتلتيكو مدريد

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فأن اللاعب رفض مؤخرًا تجديد عقده مع أتلتيكو مدريد رغم العرض المغري الذي قدمه النادي لتحسين شروطه المالية ومنحه القميص رقم 10.

هذا الرفض فتح الباب أمام اهتمام كبير من جانب برشلونة، الذي يرى في "راقص التانجو" أحد أهم الأسماء القادرة على قيادة هجوم الفريق في السنوات المقبلة.

و أشارت إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 150 مليون يورو، وهو المبلغ الذي سيكون على إدارة "البلوجرانا" تدبيره إذا أرادت حسم الصفقة الصيف القادم.

ألفاريز يقدم مستويات مميزة هذا الموسم بقميص أتلتيكو، ما جعله هدفًا رئيسيًا لعدة أندية أوروبية، إلا أن برشلونة يبدو الأكثر جدية في ضمه.

