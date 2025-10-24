الجمعة 24 أكتوبر 2025
رياضة

قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد، انتكاسة تضرب لاعب برشلونة

برشلونة
برشلونة

تلقى نادي برشلونة أنباء غير سارة قبل أيام من مواجهة "الكلاسيكو" المرتقبة أمام ريال مدريد، حيث أشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن غياب الجناح البرازيلي رافينيا قد يمتد لشهر إضافي بعد تعرضه لانتكاسة جديدة.

انتكاسة نجم برشلونة رافينيا

وكان رافينيا  قد عاد للتدريب الجزئي أمس الخميس، آملًا في إثبات جاهزيته للمشاركة في "كلاسيكو" الأحد، لكنه شعر بانزعاج خلال الحصة التدريبية.

وبناءً على ذلك، ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن غيابه عن تدريبات الجمعة أثار شكوكًا حول معاناته من انتكاسة، مما يجعل لحاقه بالمباراة صعبًا للغاية.

وأفادت مصادر مقربة من وضع اللاعب بأنه من المتوقع أن يغيب رافينيا لقرابة شهر إضافي.

هذا الغياب المفاجئ يفاقم أزمة الغيابات في صفوف برشلونة، والتي تشمل لاعبين بارزين مثل جافي وتير شتيجن وليفاندوفسكي.

تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يغيب فيه المدرب هانزي فليك عن دكة البدلاء بسبب الإيقاف، قبل اللقاء الذي يدخله برشلونة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد.

