الهلال السوداني يتأهل لدور المجموعات بأبطال أفريقيا على حساب البوليس الكيني

تأهل الهلال السوداني إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعدما تغلب على البوليس الكيني 3-1 في إياب دور الـ32 من البطولة.

الهلال يهزم البوليس الكيني

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله سانداي أديتونجي في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني عادل البوليس الكيني النتيجة بهدف سجله إريك زاكايو في الدقيقة 67، ثم سجل الهلال هدفين عن طريق أيدتونجي في الدقيقة 68 وأحمد مبراسيك في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



وكان الهلال السوداني قد فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ليصعد للدور التالي فائزًا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1.



كما تأهل فريق باور ديناموز الزامبي لدور المجموعات أيضا، بعدما تعادل مع ضيفه فايبرز الأوغندي 1-1،



وكانت مباراة الذهاب التي جمعتهما انتهت بفوز باور ديناموز 2-1 ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2.

