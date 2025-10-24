الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الهلال السوداني يتأهل لدور المجموعات بأبطال أفريقيا على حساب البوليس الكيني

الهلال السوداني
الهلال السوداني

تأهل الهلال السوداني إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعدما تغلب على البوليس الكيني 3-1 في إياب دور الـ32 من البطولة.

الهلال يهزم البوليس الكيني

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله سانداي أديتونجي في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني عادل البوليس الكيني النتيجة بهدف سجله إريك زاكايو في الدقيقة 67، ثم سجل الهلال هدفين عن طريق أيدتونجي في الدقيقة 68 وأحمد مبراسيك في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.


وكان الهلال السوداني قد فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ليصعد للدور التالي فائزًا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1.


كما تأهل فريق باور ديناموز الزامبي لدور المجموعات أيضا، بعدما تعادل مع ضيفه فايبرز الأوغندي 1-1، 


وكانت مباراة الذهاب التي جمعتهما انتهت بفوز باور ديناموز 2-1 ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابطال أفريقيا الهلال السودانى الهلال بدوري ابطال افريقيا

مواد متعلقة

الإمارات تستضيف نهائي سوبر اليد المصري 12 نوفمبر

بالقوة الضاربة، التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي

الزمالك يؤكد تفوقه على ديكيداها ويصعد لدور المجموعات بالكونفدرالية

الكونفدرالية، محمد السيد يهدر ركلة جزاء للزمالك أمام ديكيداها

ads

الأكثر قراءة

بتحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري، القاهرة تعلن استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

أحمد مالك أفضل ممثل.. وليا دروكير أفضل ممثلة بمهرجان الجونة السينمائي 2025

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

حريق يلتهم منزلا وحوشا بسوهاج دون خسائر في الأرواح

الهلال السوداني يتأهل لدور المجموعات بأبطال أفريقيا على حساب البوليس الكيني

بعد إعلان زواجهما، معلومات عن أحمد الجنايني زوج منة شلبي وحقيقة ارتباطه بآيتن عامر

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها بعد مرور 15 دقيقة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بتروجت.. الزمالك والبنك الأهلي.. ريال مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الدعاء مستجاب عند المصافحة بين المسلمين؟ الإفتاء توضح

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

غزوة ذات الرقاع، أشهر الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية