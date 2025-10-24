الإمارات تستضيف نهائي سوبر اليد المصري 12 نوفمبر

أعلن اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي عن إقامة نهائي السوبر المصري في الإمارات 12 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الدور قبل النهائي في مصر حيث يلعب الأهلي مع سبورتنج ويواجه الزمالك سموحة.

يلتقي الأهلي مع سبورتنج في نصف النهائي، بينما تكون المباراة الثانية بين الزمالك وسموحة.

على أن يتأهل الفائزون من هاتين المباراتين للعب على نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد، والذي يقام يوم 12 نوفمبر المقبل.



ويعد الأهلي هو حامل لقب الدوري والكأس في الموسم الماضي.

وهذه هي المرة الثانية، التي يقام فيها السوبر المصري لكرة اليد بالإمارات، حيث سبق وأن أقيم السوبر لأول مرة في الإمارات على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة، وانتهت أنذاك المباراة بفوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 26-24.

