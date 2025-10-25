السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الوادي الجديد تستقبل وزيري الزراعة والتنمية المحلية لافتتاح معرض "إيجي أجري 2" ومهرجان التمور

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

 استقبلت محافظة الوادي الجديد صباح اليوم السبت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ووزير الزراعة المحاسب علاء فاروق، برفقة محافظي سوهاج وأسيوط والقليوبية والجيزة، في زيارة رسمية لافتتاح وتدشين فعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي "إيجي أجري 2" ومهرجان التمور، إلى جانب جولة ميدانية على عدد من المشروعات الخدمية والزراعية بالمحافظة.

واستقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الوفود الوزارية ومحافظي المحافظات الأربع في مطار الخارجة، حيث جرى التأكيد على جدولٍ مكثفٍ للزيارة يتضمن محطاتٍ خدمية وتنموية على محاور الزراعة والتحول الرقمي والخدمات الحكومية.

وأطلق الوفد الوزاري المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة  (100 مليون شجرة) على طريق المطار، بحضور قيادات محلية وتنفيذية، وتستهدف المبادرة تعظيم المسطحات الخضراء وتحسين جودة الهواء وتخفيف آثار التغير المناخي في المحافظات، وهي مبادرة واصلت خلال أكتوبر الجاري أعمال الغرس في مناطق متعددة.

وتوجّهت الزيارة إلى "المجمع المتكامل للخدمات الذكية" قرب مطار الخارجة، حيث جرى استعراض آليات تقديم الخدمات الحكومية المميكنة للمواطنين داخل مجمعٍ يمتد على مساحة واسعة ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بما يعزّز كفاءة الأداء ويختصر زمن الحصول على الخدمة. 

وأوضح المحافظ،  أنّ المجمع يقع على مساحة تُقدَّر بنحو 130 فدانًا، ويبعد 1.7 كيلومتر عن مطار الخارجة، مع اكتمال مرحلة أولى تضم مباني وخضرة وطرق داخلية. 

وشهد الوفد حفل المهرجان الزراعي بقاعة المشير طنطاوي في مجمع الخدمات الحكومية، قبل الانتقال إلى أرض المعارض المجاورة بحي الامل بمدينة الخارجة لافتتاح معرض الوادي الجديد الزراعي "إيجي أجري 2"، الذي يجمع شركات البذور والميكنة والري الحديث، ويتيح منصّة لروّاد الأعمال والمزارعين لعرض الابتكارات الزراعية وتبادل الخبرات وعقد الشراكات.

كما سيتفقد الوزيران ومحافظ الوادي الجديد برفقة محافظي  سوهاج وأسيوط والقليوبية والجيزة  مجمّع تعبئة التمور على طريق الداخلة، للاطلاع على مراحل الفرز والتدريج والتعبئة وفق معايير الجودة، ثم تفقد محطة الغربلة ومزرعة الإنتاج الحيواني ومصنع تدوير المخلفات على الطريق الدائري للمطار، في إطار متابعة حلقات سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية ورفع كفاءة إدارة المخلفات وتحويلها إلى مدخلات إنتاج.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

100 مليون شجرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد زراعة 100 مليون شجرة لواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد معرض الوادي الجديد الزراعي

مواد متعلقة

السجن 3 سنوات لأحد العاملين بالوادي الجديد في واقعة تزوير رسمية
ads

الأكثر قراءة

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

حضنتها زي بنتي، نص أقوال سائق تحرش بطالبة في المعادي

قبل لقاء الليلة، أرقام رائعة لـ محمد صلاح أمام برينتفورد

الشيوخ يعقد 3 جلسات لتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها غدا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

اللاعب يغيب عن الجلسة، جنايات الجيزة تبدأ محاكمة رمضان صبحي في قضية التزوير

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

خدمات

المزيد

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تكسب العامل بصورة شخصية من وظيفته؟ الإفتاء تحذر من الرشوة المحرمة

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية