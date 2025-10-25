الوادي الجديد تستقبل وزيري الزراعة والتنمية المحلية لافتتاح معرض "إيجي أجري 2" ومهرجان التمور

استقبلت محافظة الوادي الجديد صباح اليوم السبت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ووزير الزراعة المحاسب علاء فاروق، برفقة محافظي سوهاج وأسيوط والقليوبية والجيزة، في زيارة رسمية لافتتاح وتدشين فعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي "إيجي أجري 2" ومهرجان التمور، إلى جانب جولة ميدانية على عدد من المشروعات الخدمية والزراعية بالمحافظة.

واستقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الوفود الوزارية ومحافظي المحافظات الأربع في مطار الخارجة، حيث جرى التأكيد على جدولٍ مكثفٍ للزيارة يتضمن محطاتٍ خدمية وتنموية على محاور الزراعة والتحول الرقمي والخدمات الحكومية.

وأطلق الوفد الوزاري المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة (100 مليون شجرة) على طريق المطار، بحضور قيادات محلية وتنفيذية، وتستهدف المبادرة تعظيم المسطحات الخضراء وتحسين جودة الهواء وتخفيف آثار التغير المناخي في المحافظات، وهي مبادرة واصلت خلال أكتوبر الجاري أعمال الغرس في مناطق متعددة.

وتوجّهت الزيارة إلى "المجمع المتكامل للخدمات الذكية" قرب مطار الخارجة، حيث جرى استعراض آليات تقديم الخدمات الحكومية المميكنة للمواطنين داخل مجمعٍ يمتد على مساحة واسعة ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بما يعزّز كفاءة الأداء ويختصر زمن الحصول على الخدمة.

وأوضح المحافظ، أنّ المجمع يقع على مساحة تُقدَّر بنحو 130 فدانًا، ويبعد 1.7 كيلومتر عن مطار الخارجة، مع اكتمال مرحلة أولى تضم مباني وخضرة وطرق داخلية.

وشهد الوفد حفل المهرجان الزراعي بقاعة المشير طنطاوي في مجمع الخدمات الحكومية، قبل الانتقال إلى أرض المعارض المجاورة بحي الامل بمدينة الخارجة لافتتاح معرض الوادي الجديد الزراعي "إيجي أجري 2"، الذي يجمع شركات البذور والميكنة والري الحديث، ويتيح منصّة لروّاد الأعمال والمزارعين لعرض الابتكارات الزراعية وتبادل الخبرات وعقد الشراكات.

كما سيتفقد الوزيران ومحافظ الوادي الجديد برفقة محافظي سوهاج وأسيوط والقليوبية والجيزة مجمّع تعبئة التمور على طريق الداخلة، للاطلاع على مراحل الفرز والتدريج والتعبئة وفق معايير الجودة، ثم تفقد محطة الغربلة ومزرعة الإنتاج الحيواني ومصنع تدوير المخلفات على الطريق الدائري للمطار، في إطار متابعة حلقات سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية ورفع كفاءة إدارة المخلفات وتحويلها إلى مدخلات إنتاج.

